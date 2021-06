A Forbes arról is ír, hogy a koronavírus-járványban sok sportoló tudta megmutatni magát a nagyközönségnek teljesen más oldaláról. A meccsek, versenyek előtti sajtótájékoztatók helyét egyértelműen az Instagram vette át. A pandémiában az is kiderült, mit ér, ha sportolók társadalmi-közéleti ügyekben is megnyilvánulnak: viselj maszkot, maradj otthon, köszönjük az egészségügyi dolgozóknak és a többi.

Aki eddig is tartalommal töltötte meg felületeit a közösségi médiában, a lezárások idején erősen támaszkodhatott követőtáborára, de ez az időszak lehetőséget is adott sokaknak, hogy nekiálljanak közösségé formálni rajongótáborukat. Ebben - írta a lap - még mindig kevés a tudatosság a magyar piacon, ahol a hirdetők aktív influenszer szerepet várnak el a sportolóktól is.

A lista első öt helyezettje a szélesebb nyilvánosságban is meg tudta mutatni egyéniségét.

A Forbes-listán elfoglalt helyezés a sportolók pénztermelési képességét és sporteredményeit mutatja meg: ki mennyire építi jól a márkáját, és mennyire képes kihasználni az abban rejlő üzleti lehetőségeket.

Top 10 legértékesebb magyar sportolók:

1. Hosszú Katinka (úszó) és Szoboszlai Dominik (labdarúgó)

3. Milák Kristóf (úszó)

4. Gulácsi Péter (labdarúgó)

5. Szalai Attila (labdarúgó)

6. Kapás Boglárka (úszó)

7. Willi Orbán (labdarúgó)

8. Fucsovics Márton (teniszező)

9. Cseh László (úszó)

10. Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor (rövidpályás gyorskorcsolyázók)