A beoltottak száma 5 493 609 fő, közülük 4 958 805 fő már a második oltását is megkapta. 32 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 160 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 29 992 fő.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 739 204 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 38 964 főre csökkent. 116 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 20-an vannak lélegeztetőgépen.

Eddig 5 millió 452 ezren regisztráltak oltásra és 93%-uk már fel is vette azt. Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát. Az újraindítás következő fokozata 5,5 millió beoltottnál lép életbe, az erről szóló rendeletet a kormány már kihirdette.

Mától Magyarországon is elérhető az unión belüli utazásokat könnyítő EU Covid-igazolás, amelyet legegyszerűbb digitálisan letölteni, vagy otthon kinyomtatni.

Mától az uniós oltási igazolás is elérhető az EU-n belüli utazásokhoz. Az angol-magyar kétnyelvű uniós Covid-igazolás digitálisan és papíralapon is elérhető. Azoknak az állampolgároknak, akik az Európai Unión belül utazást terveznek, javasoljuk, hogy digitálisan töltsék le vagy az EESZT Lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós Covid-igazolást. Ez a legegyszerűbb módja az igazolás beszerzésének. Az uniós Covid-igazolás az egész unióban egységes vizuális megjelenésű, kétnyelvű, digitális és papírformátumban is ingyenesen elérhető, QR-kóddal van ellátva. Az igazolás nem minősül útiokmánynak és nem kerül hivatalból kiállításra és sem megküldésre. Részletek ITT.

Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.