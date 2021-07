A tudósok szerint a vérszívók legjobban a 0-s vércsoportot szeretik, aztán a B-t, és legkevésbé az A-t - írja a Joy. Arra is irányultak már felmérések, hogy van az embereknek egy kis csoportja, akiknek az izzadságából hiányzik az a kémiai összetevő, amely odacsalogatná a szúnyogokat, őket többnyire el is kerülik a vérszívók.

Idén a szárazság ellenére rengeteg a szúnyog, a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság riasztást adott ki, és elkezdték a gyérítést is.