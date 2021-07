Vascsák Kitti szépségkirálynőt 17 évesen drogozták be, és valószínáleg meg is erőszakolták. A történtekre nem emlékszik, és egyelőre nem került kézre az elkövető, de most áttörés jöhet, ugyanis harisnyáján egy idegen DNS-t találtak, ami a tettesé lehet.