Az egyik legnépszerűbb televíziós sorozat volt a 90-es években a Família Kft., ami 1991-től 1999-ig futott. A benne szereplő színészek örökre belopák magukat a nézők szívébe, még ma is nagy örömmel gondolnak vissza rájuk a sorzat egykori rajongói. Nemcsak a képernyő, azon kívül is szerették egymást a színészek, ez az oka annak, hogy időről időre összegyűlnek, hogy közösen nosztalgiázzanak. Nem történt ez most sem másként, a közös fotót Csonka András osztotta meg a rajongóival.

Sajnos azonban már nem lehet ott mindenki ezeken az összejöveteleken, hiszen idén júniusban elhunyt Nagy Zoltán, a Família Kft. Kövér Lajosa, Ádám Tamás pedig 2018-ban távozott az élők sorából.