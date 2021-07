A szomszédos országok némelyikében már növekedésnek indultak a koronavírussal megfertőződtek számai, erre hazánkban is számíthatunk. "A mostani volt a legjobb hétvége, innentől exponenciálisan emelkedni fognak a járványügyi számok" - erre számít Vattay Gábor. A járványügyi modellekkel is foglalkozó szakember úgy véli, szeptemberre már tízszer annyi esetszám lesz naponta, mint most.

Rusvai Miklós úgy véli, meg kell teremteni a lehetőséget a harmadik oltásra, Boldogkői zsolt virológus szerint azonban fontosabb, hogy azok kapjanak vakcinát, akiknek még egyetlen oltásuk sincs. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közölte, hogy Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország jelenleg Európában, de ha szükség lesz rá, a harmadik oltás feltételeit is megteremtik - írja a Szeretlek Magyarország.

A delta variáns terjedése miatt már Görögországban is szigorítottak a járványügyi korlátozásokon.