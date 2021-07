Augusztustól lehet jelentkezni hazánkban a harmadik oltásra, ami fontos lehet a koronavírus terjedésének megállításában. Érdemes is élni a lehetőséggel, hiszen a Pfizer-Biontech kutatása szerint az emlékeztető oltás akár 5-10-szeresére is növelheti a szervezet védelmét. Dr. Kacskovics Imre immunológus professzor nyilatkozott arról, milyen oltást érdemes ilyenkor beadatni.

"Véleményem szerint szükség van az emlékeztető oltásra, mert jön a delta variáns. Nálunk magasabb átoltottsággal rendelkező országokban is csekélyebb lett a védelem a vírusvariáns ellen" - szögezte le a professzor. "Követni kell a gyártó utasításait, vagy a szakma szabályai szerint kell eljárni, amíg nincsenek klinikai vizsgálatok a témában. A személyes véleményem szerint a Pfizer vakcináját lehet még egyszer beadatni, valamint a Modernát is. A vektorvakcinákat nem nagyon lehet ismételni, mert ezek ellen kialakulhat a szervezetben immunválasz, ami megakadályozhatja, hogy a vektor célba jusson, és kifejtse hatását. Ezen kivül harmadik körösnek akár a Sinopharmot is fel lehet venni, mert az inaktivált vírussal működik. Az első két adag Sinopharm oltásnál a legfrissebb vizsgálatok szerint alacsonyabb a védelem a 60 év felettieknél, mert az idős immunrendszer gyengébb, mint a fiatal, úgyhogy, ha van elegendő vakcina hozzá, akkor az ő számukra harmadiknak mindenképp mRNS-es vakcinát ajánlanám" - mondta a szakember a Metropolnak.