Az elmúlt évben nyújtott teljesítményéért idén is a Széll Tamás és Szulló Szabina vezette fine dining étterem, a Stand kapta a Volkswagen-Dining Guide Év Étterme díjat - a hétfőn Budapesten megrendezett gálán.

A Szulló Szabina-Széll Tamás séfpáros, valamint Csahók Ibolya és Hamvas Zoltán étterme 2018 óta működik, azóta minden évben megválasztják az év éttermének, sőt, nyitása után néhány hónappal már Michelin-csillagot is kapott.



A top 10+2 ranglistára idén - a Dining Guide történetében először - három vidéki étterem is került, a legjobb éttermek listáját pedig jelentősen átrajzolta a világjárvány. A legjobbaknak választottak a Stand Étterem után a Pasztell, a Platán Gourmet, a Rumour, a Salt Budapest, a Textúra, az Arany Kaviár, az Essencia Restaurant, a Laurel Budapest, a Stand 25 Bisztró, a Bisztró42 és az Anyukám Mondta Étterem.

Az Év Vidéki Étterme díj nyertese a tatai Platán Gourmet Étterem lett, az Év Alternatív Vendéglátóhelye díjat a miskolci és debreceni Pizza, Kávé, Világbéke formációk érdemelték ki. Az Év Ígéretes Étterme az újonnan nyílt Spago by Wolfgang Puck Budapest.

Az Év Ifjú Séftehetsége Mede Ádám, a Laurel Budapest konyhájának vezetője, míg az Év Szervizembere Bajusz Gergely, az Avalon Ristorante meghatározó személyisége lett, a Dining Guide Életműdíját László Árpád, a Robinson Restaurant tulajdonosa vette át.





Az Év Cukrászdája Díjat 2021-ben is a Mihályi Patisserie kapta. Az idén másodszor átadott Fenntarthatósági Díjat a Salt Budapest nyerte el. Idén először adta át a Dining Guide a Fairplay-díjat, amellyel azt az éttermet díjazták, ami a járvány alatti időben munkavállalóiért a leginkább helyt állt. Ez a díj a Rosenstein Vendéglő tulajdonosainak járt, csakúgy, mint az Év Szerethető Étterme Díj.



A top tízes ranglista felállításában idén is a Michelin korábbi igazgatója, Fausto Arrighi segédkezett, aki vezető tanácsadói jelenlétével ötödik éve segíti az Étteremkalauz munkáját. A 2004-ben alapított Dining Guide-díj az egyik legjelentősebb elismerés a magyar vendéglátóiparban.