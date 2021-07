A legendás futballistát Kocsis Sándor mély depresszióban szenvedett, korábban amputálni kellett az egyik lábfejét, emellett gyomorrákot is diagnosztizáltak nála.

A halálakor minden hírügynökség azt írta, hogy a sportoló öngyilkos lett, a családja viszont máig tartja magát ahhoz, hogy Kocsis valószínűleg kiesett az ablakon - írja a Blikk.

Az egészségügyi problémái mellett akadtak egyéb nehézségei is az életben. A Rákosi-rezsim még azt is megszabta, melyik csapatban játszhat, amikor pedig 1956 után nem tért haza, szinte kiradírozták a nevét a magyar futballtörténelemből. Még a halálhírét is elrejtették.