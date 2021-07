A 26 éves Dabis Krisztián a Ceglédi Rendőrkapitányság fogdájában lett öngyilkos, pedig 72 órás fogvatartásából ma szabadult volna. A férfi kötelet sodort a lepedőjéből, és úgy akasztotta fel magát. Az előzetes vizsgálatok szerint az őrszemélyzet nem követett el mulasztást, gyászoló édesanyja a Borsnak nyilatkozott.

„Krisztián, vagy ahogy mi becéztük, Lütyő jóravaló gyerek volt, de elkövetett néhány hibát az életben. Olykor nyugtatókat szedett vagy drogozott, alig dolgozott, pedig elintéztem neki, hogy térköveket rakhasson az építkezés mellett, ahol most biztonsági őr vagyok. Az édesapja nem bírta nézni a dologtalanságát, ezért három hónappal ezelőtt elzavarta otthonról" – emlékezett meg róla gyászoló édesanyja a lapnak.

„Hogy így ért véget a fiam élete, abban én is hibás vagyok. Vasárnap több autót is feltört és megpróbálta kinyitni a mi Golfunkat is, de csak tönkretenni tudta. Szerszámokat akart belőle kilopni. Amikor ezt észleltem, tehetetlenségemben hívtam a rendőrséget. Megtudtam, rajtam kívül még ketten feljelentették. Az utcánkban kapták el, és már vitték is be"– zokogott Melinda, aki pénteken látta utoljára gyermekét. Krisztián négy gyermeket hagyott maga után.

