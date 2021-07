Ahogy tegnap mi is beszémoltunk róla, az Operaház egyik művésze közösségi oldalán fejezte ki nemtetszését az intézmény jövő évi, nőnapi programjával kapcsolatban, amit Rubint Réka prezentálna. Schobert Norbi ezt természetesen nem hagyhatta szó nélkül, közösségi oldalán mondta el véleményét, amire azóta a balettművész válaszolt is. Most az Operaház is beszállt, közleményben reagáltak a történésekre.