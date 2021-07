Az Interfax hírügynökség által idézett minisztériumi ajánlás szerint nincs korlátozás olyan onkológiai betegek esetében sem, akik hosszú ideje vesznek részt ciklikus kezelésben, a többi között gyógyszeres, például hormonális terápián estek át, és nem jelentkeztek náluk a hematológiai toxicitás tünetei.

A tárca azt javasolja, hogy az onkohematológiai betegeket a gyógykezelés előtt oltsák be, illetve a gyógykezelés közben is abban az esetben, ha stabilizálódott a limfocitaszámuk.

A moszkvai járványügyi válságtörzs szombati tájékoztatása szerint Oroszországban az elmúlt 24 órában 799 ember halt bele a koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe. Ugyanennyi, rekordszámú halálesetet jelentettek július 16-án is. Az elmúlt napban 23 947 új fertőzöttet regisztráltak, ami ötszázalékos csökkenés a múlt héten mért napi átlaghoz képest. Egyes orosz illetékesek ebből arra következtetnek, hogy a járványhullám most tetőzik Oroszországban, különösen Moszkvában.

A járvány kezdete óta a 144 milliós Oroszországban közel 6,1 millió ember esett át koronavírus-fertőzésen, és 153 095-en haltak meg.