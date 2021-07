A legpontosabb előrejelzések szerint egyáltalán nem fog enyhülni a forróság, akár 40 Celsius fok is lehet.

Egyre nagyobb lesz a forróság a következő napokban, így akik imádják ezt az időjárást és éppen víz mellett vannak, garantáltan néhány árnyalattal barnábban zárják a hetet. Az előrejelzések azt mutatják, hogy a hőmérséklet akár a 40 fokot is elérheti.

A kánikula viszont sokaknak az egészségére nézve is veszélyt jelenthet. Ebben a hatalmas hőségben mindenképpen oda kell figyelni a folyamatos folyadékpótlásra, a megfelelő fényvédelemre, hiszen a káros UV sugarak akár bőrrákot is okozhatnak. Ilyen hőségben csak akkor hagyjuk el hűvös lakásunkat, ha muszáj, 11 és 3 óra között óvakodjunk a tűző naptól.

Nem csak nekünk, felnőtteknek kell odafigyelni: a gyerekkori leégés nagyban elősegíti a felnőttkori melanóma, azaz a bőrrák kialakulását.

"El fogunk jutni a 40 fokig tulajdonképpen két nap alatt. Ez az egyébként is fáradt szervezetünkre nagyon nagy hatással van. Nem csak három vagy öt liter vizet kell elfogyasztanunk, hanem a pótolnunk kell az ásványi anyagokat is, többek között a konyhasót is."

-mondta a szakértő.