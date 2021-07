"A szüleim azt mondták 1955-ben, hogy nem tarthatom meg a fiamat, akit George-nak neveztem el. Szinte minden karácsonykor gondoltam arra, mi lehet vele, és hogy meg kellene keresnem. Végül 2018-ban szántam rá magam; az ismerőseim ajánlottak egy programot, amelyet elveszett rokonok megkeresésére hoztak létre. Aztán összehoztak egy Kym nevű lánnyal, aki az édesapját kereste. Kiderült, hogy valószínűleg rokonok vagyunk, ekkor DNS-vizsgálatot kértünk, és biztossá vált, ő az unokám. Együtt sírtunk a boldogságtól" - idézi a Blikk Issy a Daily Mailnek adott interjúját.

"Végig a könnyeimmel küszködtem. Most döbbentem rá, hogy hatalmas hibát követtem el, szinte az egész életemet a fiam nélkül töltöttem. Sosem bocsátok meg a szüleimnek, hogy rám kényszerítették ezt a döntést. Az elvesztegetett éveket már nem kapjuk vissza a gyermekemmel, de szervezzük, hogy személyesen is találkozunk. Nagyon várom már, hogy magamhoz ölelhessem Keithet. Visszakaptam a fiamat, és lett egy unokám is" - tette hozzá az idős asszony.

Ez is érdekelhet: Évtizedekig kereste édesanyját az örökbefogadott férfi: borzalmas dolog történt, amikor rátalált.