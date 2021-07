"A gyerekek az édesanyjuk felügyelete alatt vannak, az édesapjukkal pedig nem találkoztak, amióta letartóztatásban van" – erősítette meg a Blikk információit dr. Pikali Petra, az énekes felségének, Reginának ügyvédje.

"Két kapcsolattartója van, az egyik az anyukája, rajta keresztül szokott érdeklődni a gyerekekről. Sok mindent el lehet mondani róla, sok mocskos dolgot művelt, de nagyon szereti őket és megviseli, hogy távol van tőlük. Ő is tudja, hogy a börtön nem gyereknek való hely, ezért nem is kéri Reginát, hogy vigye be hozzá őket" – mondta el a lapnak a neve elhallgatását kérő közeli ismerős.