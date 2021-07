Kiara 2016-ben halt éhen a szülei hibájából, akik ezért most börtönbüntetésüket töltik. Nővérét, Kincsőt most váratlanul örökbe adta a gyámhatóság, amiről nem tájékoztatták a vérszerinti szüleit, de a nagyszülőket sem. A börtönben ülő apa korábban azt tervezte, hogy szabadulása után ő fogja nevelni a gyereket, de erre már nem lesz esélye.

Embertelen és érzéketlen döntést hozott a gyámhatóság. Hiszen az a kislány szeretett minket. Az íróasztal mögött ücsörgő, érzéketlen bürokraták nemcsak a szüleitől, hanem tőlünk is megfosztották Kincsőkét. Ráadásul még a nevét is megváltoztatták. Pedig még 80 éves koromban is rendszeresen elmentem Hevesre meglátogatni őt. Kincsőke most 11 éves, szerencsére a hivatalnokok soha nem törölhetik ki a szülei emlékét az agyából" - mondta a Blikknek a nagymama.

Kincső három és fél éves volt, amikor a szüleit letartóztatták, ő pedig nevelőszülőkhöz került. Nagyszülei kéthetente látogatták.