Csúnya baleset érte Varga Viktort , ami alaposan felforgatta az életét. A szerencsétlenség után azonnal kórházba vitték, és meg is kellett operálni.

"Sajnos, lemondtam most a júliust, augusztust abszolút - illetve ez nem igaz, mert az EFOTT-ot megtartottam, oda megyünk egyet koncertezni, azt nagyon szeretem - de sajnos az összes lovasszínházas produkciót. 20-án Koppány lettem volna, amire annyira vártam, hogy egy igazán jó karaktert tudjak játszani, amivel tudok azonosulni. Ennek most ez a hátulütője" - mesélte Varga Viktor, aki a videóban azt is részletezi, hogy pontosan mi történt vele, miért kellett megoperálni.