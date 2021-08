A BHSE 31 éves versenyzője 5-1-re kikapott a kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok ukrán Zsan Belenyuktól, akitől a 2019-es vb-n is vereséget szenvedett a fináléban.

Lőrincz nyerte a magyar olimpiai csapat 12. érmét a japán fővárosban, négy arany és három bronz után ez volt az ötödik ezüst.

A 31 éves birkózó Rió után elgondolkodott azon, hogy abbahagyja a birkózást, de végül nem adta fel. Tavaly átesett egy térdműtéten, és a koronavírus sem kerülte el, ennek ellenére óriási sikert aratott és olimpiai ezüstérmes lett.

„Nagyon szerettem volna nyerni. Életem eddigi legjobb eredményét értem el, de egyelőre még nem tudok mit kezdeni ezzel a helyzettel. Rióból üres kézzel mentem haza, de tudtam, hogy több van bennem: azóta ezért dolgoztam, aminek meg is lett az eredménye. Most nagyon jól ment a birkózás, és tegnap jó volt látni Tomi győzelmét is. A vége mégsem sikerült. El kell telnie még pár napnak, hogy megemésszem. Összességében persze örülök, hogy megvan az érem, hazavihetem a kislányomnak"

- nyilatkozta immár olimpiai ezüstérmesként az Európa-bajnok, vb-második Lőrincz Viktor az M4 Sport adásában.