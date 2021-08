A kis utazás egyébként az addigi körülmények után egészen felvillanyozta Teréziát, aki kifejtette, hogy a medencés, jakuzzis vendégházban azért el tudná képzelni az életét, ám Pista otthonában kevésbé.

"Nekem az a tanya, úgy ahogy van, túl nagy ugrás. Én nem fogok minden áldozatot meghozni egy férfiért, mert hogy ő azt szeretné, hogy ott a sárba ugráljak mindennap" - fejtette ki a nő a kamerák előtt.

Terézia miközben Pista gazda lábát masszírozta, kifejtette a véleményét a férfi fizikai állapotáról is: ,,Akartam érezni, hogy milyen állapotban van, mi az, amit hozzá tudok tenni, mi az, amit tudok neki segíteni. Akár egy jó tanács, amivel könnyebb lesz neki, mert azért látszik a mozgásán is, hogy mindenképpen fogyni kéne. Könnyebb lenne neki is, meg hát nyilván akkor vonzóbb lenne" - jelentette ki.

A jakuzzis pihenés után a pár motorozni ment, harmadik nap pedig irány a tanya és a libák.

Úgy tűnik, ennél jobban telik Viki és Johnny álomrandija Spanyolországban. Ennek ellenére a nézők szerint a lovasoktató lány nagyon rosszul választott.