Nagyon gyorsan terjed a delta variáns, hazánkban is egyre több olyan beteget regisztrálnak , akik ezzel a mutációval fertőződtek meg. Vannak olyan országok, ahol már most rosszabb a helyzet, mint összel, a harmadik hullám idején volt. Ha ilyen ütemben fertőz tovább az indiai mutáns, akkor búcsút inthetünk az utazásoknak.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ újra narancssárga kategóriába sorolta Horvátországot, ahol a lakosság átoltottága 40 százalékos. Továbbra is érvényben vannak bizonyos járványügyi korlátoozások. Közelető a maszkviselés zárt térben és a szabadban ott, ahol nem tudják tartani a másfél méteres távolságot. Az 50 főt meghaladó rendezvényeken csak covid-igazolvánnyal lehet részt venni.

Görögország szintén narancs besorolást kapott, ráadásul Athén és Kréta már vörös, Ciprus sötétvörös, ami azt jelenti, hogy utazásra nem javasolt terület. Itt is kötelező a maszkviselés 12 év felettieknek kültéren és beltéren egyaránt.

Ausztriában is megugrott a fertőzöttek száma, ezt az országot is a narancssárga kategóriába sorolták. Hamarosan itt is újra kötelező lesz zárt terekben a maszkviselés - írja a Bors.