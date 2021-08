Az előző adásban dr. Zimány Linda volt a sztárvendég, aki mint kiderült, egy úgynevezett „Fear of Missing out" jelenségben szenved, és az alábbi videóból pedig kiderül, hogy mi is ez pontosan.

Linda egyik játékostársa igencsak bátor volt, és elkezdett flörtölni a gyönyörű ügyvédnővel, aki meglepődött Domonkos szókimondó stílusán, aztán halkan megjegyezte, hogy egyáltalán nem erre szerződött. Lindának végül az utolsó fordulóban pénz nélkül kellett távoznia, mivel nem ment neki a végső feladvány. Egy értékes tárgynyereményt azonban így is hazavihetett.