Hétfőn általában napos idő lesz a jellemző, majd elsősorban az északkeleti megyékben képződhetnek ismét gomolyfelhők, ott néhol kialakulhat zápor, zivatar. A leghidegebb órákban 14-21 fok lesz, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között várható.



Kedden is napsütéses lesz az idő, legfeljebb néhol lehet zápor, zivatar. A hőmérséklet hajnalban 13 és 19, a legmelegebb délutáni órákban 28 és 32 fok között alakul.



Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, és északkeleten, északon, illetve nyugaton, délnyugaton szórványosan, másutt néhol valószínű zápor, zivatar. Zivatar térségében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-20, a legmagasabb hőmérséklet 28-33 fok között várható.



Csütörtökön és pénteken napos idő várható. Csütörtökön előfordulhat egy-egy zápor, pénteken nem valószínű csapadék. Csütörtökön hajnalban 12-19, pénteken 11-19 fok lesz. A maximumok mindkét nap 26 és 31 fok között alakulnak.



Szombaton is napsütéses lesz az idő, de északon és nyugaton lehet helyenként zápor, zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet 12-20, a legmagasabb hőmérséklet 28-33 fok között valószínű.



Vasárnap is sok napsütésre van kilátás, helyenként kialakulhat zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 15-22 fok között várható. A nappali maximumok 28-33 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.