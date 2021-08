Lapinformációk szerint Marsi Anikó és Palik László gyerekei, Vince és Vilmos annyira megszerették édesanyjuk új párját, Gábort, hogy szinte minden szabadidejüket négyesben töltik, július végén együtt nyaraltak Horvátországban.

"Nagyon boldognak tűntek, teljes a harmónia és az egyetértés a fiúk és Anikó új párja között. Sokat mosolyogtak és nagyokat nevettek, olyanok voltak, mint egy igazi család. Szemmel látható volt, hogy a fiúk szeretik Gábort és nem tekintik idegennek" – mondta el a Blikknek egy informátor, aki a közös fotókat is készítette a párról.

Korábban egy névtelen forrás a Storynak nyilatkozott: „Fiatalkori szerelem az övék, annak idején együtt jártak, akkor is nagy volt a szerelem. Most, hogy mindketten szinglik, újból egymásra találtak. Igazi mesébe illő történet az övék. Hónapokkal előre terveznek. Minden szabadidejüket együtt töltik. Gábor erős támasza Anikónak. Szeretnének elbújni a világ szeme elől, és néhány napot eltölteni egy tengerparti helyen. Ráadásul nem is kettecskén, úgy tudom, Anikó azt szeretné, ha tinédzser fiai is velük tartanának a nyaralásra".