Előfordult, hogy Peller Károly délelőtt még Sopronban próbált, este pedig már Szegeden lépett fel. Rengeteget dolgozott és vezetett az utóbbi időben, aminek sajnos meg is lett a böjtje.

"Valószínűleg annak köszönhető, hogy megúsztam szárazon, hogy egy kereszteződésben történt a dolog. Két kamion haladt egymás mögött, az első jobbra kanyarodott, a másikról azonban azt hittem, egyenesen megy tovább, így besoroltam mellé, hogy én is jobbra forduljak mellette. Figyelmetlen voltam, nem vettem észre, hogy indexel, és már elindult felém. Csak a hatalmas kereket láttam, és hogy bedarálja a tükröm. Attól féltem, engem is be fog" - mondta a színész a Blikknek, aki tudja, hogy a baleset a túlhajszoltsága miatt törént.

"Bevallom, szinte egyetlen felkérésre sem mondok nemet, ami talán érthető is: olyan sokáig nem tudtunk dolgozni, hogy most minden lehetőséget megragadunk. Nagyon keveset aludtam az elmúlt két-három hónapban" - vallotta be Peller Károly, akinek ismét felbukkant a zaklatója.