A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 763 801 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 16 374 főre csökkent. 80 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15 fő van lélegeztetőgépen.



A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Az iskola közeledtével felhívják a szülők figyelemét, hogy a 12 éven felüli gyermeket automatikusan lehet regisztrálni oltásra és számukra is nyitva az időpontfoglaló.



Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon már lehet időpontot foglalni. Eddig 83 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és 75 ezren már fel is vették azt.