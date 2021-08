Rövidesen megkezdi három, más betegségek ellen alkalmazott szer - az artesunat, az imatinib és az infliximab - Covid-19 elleni kezelésre való hatékonyságának klinikai tesztjét az Egészségügyi Világszervezet (WHO) - jelentette be szerdán Genfben az ENSZ egészségügyi szakosított szervezete.

"Örömmel jelentjük be a Szolidaritás Kísérlet nevű vizsgálat új szakaszát, amelynek során három gyógyszerrel - a malária súlyos formája ellen alkalmazott artesunattal, a bizonyos daganatos betegségek kezelésére használt imatinibbel és az immunrendszer zavarainak kezelésére alkalmazott infliximabbal végzünk kísérletet" - közölte sajtótájékoztatóján a WHO főigazgatója.



Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz elmondta, hogy a három gyógyszert egy független szakértőkből álló csoport választotta ki. Közölte, hogy a kísérleteket 52 ország több mint 600 kórházában végzik majd.

"A múlt héten a kétszázmilliomodik Covid-19-fertőzöttet jelentették a WHO-nak, mindössze hat hónappal azután, hogy a világban elérték a 100 milliós határt. Azt is tudjuk, hogy a tényleges szám ennél jóval magasabb" - hangsúlyozta a főigazgató.

"Mindnyájunktól függ, hogy elérjük-e a 300 millió fertőzöttet, és milyen gyorsan. Ha a jelenlegi tempó folytatódik, a jövő év elején meghaladhatjuk a 300 millió bejelentett fertőzöttet" - tette hozzé Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, aki szerint ezen változtatni lehet, ha a világ összefog.



A WHO-t egyre jobban aggasztja az az általa erkölcsi botránynak minősített tény, hogy míg a gazdag országok vakcinakészleteket halmoznak fel, a fejlődő országokban gondot okoz a legveszélyeztetettebb rétegek beoltása is. A gyógyszerek kipróbálására indított új klinikai kísérletekkel a WHO újabb eszközöket keres egyebek mellett a Covid-19 okozta halálozási arány és a kórházi ápolás időtartamának a csökkentésére.



A WHO tavaly indította el a Szolidaritás Kísérletet. A 2020 októberében nyilvánosságra hozott elsődleges eredmények szerint a 13 ezer paciens körében vizsgált négy szer - a remdesivir, a hidroklorokin, a lopinavir és az interferon - csak kis hatással volt, vagy semmilyen hatást nem gyakorolt a globális halálozásra, a kórházban ápolt betegek lélegeztetőgépes kezelésére és a kórházi ápolás időtartamára.



A végleges eredményeket a tervek szerint szeptemberben teszik majd közzé - közölte a WHO igazgatója.