A delta-variáns egyre több országban okoz problémát, és a szakértők biztosak abban, hogy hazánkban is lesz negyedik hullám. Kincses Gyula, a MOK elnöke elmondta, a kontaktkutatást érdemes lenne már elkezdeni, ahogy a tesztelést is, hogy felkészüljünk a negyedik hullámra. Korábban arról is beszámoltak, hogy a védettségi igazolványt is vissza kellene hozni, ez növelné ugyanis az oltási kedvet, ami az egyetlen orvosság a vírus ellen - idézi a Blikk az ATV-ben elhangzottakat.

A szervezet alelnöke, Álmos Péter is biztos abban, hogy lesz negyedik hullám, ezért úgy véli, hogy a közösségi tereken a maszkok viselése biztosan vissza fog térni.