Nézni is rossz azt a 9News által közzétett felvételt, amin egy röhögő tinédzser lány az ausztráliai Rottnest-szigetén megpróbál rávenni egy kurtafarkú kengurut arra, hogy szívjon elektromos cigijéből. A videón szereplő lány jókat nevet azon, ahogy az állat dohányzik, pedig szegény valószínűleg azt gondolhatta, étellel kínálták.

"Teljesen felelőtlen és elfogadhatatlan, hogy ezt a szegény, védtelen, kiszolgáltatott állatot ilyen kegyetlenségnek vetik alá. A kurtafarkú kenguruk nagyon sebezhetőek, mivel nem félnek az emberektől, hanem egyenesen keresik a társaságukat"

-mondta Hannah Dreaver, Nyugat-Ausztráliában működő Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals nevű jótékonysági szervezet igazgatója. A hatóságok már vizsgálják az esetet, és ha sikerül elkapni a lányt, akkor állatkínzás miatt legfeljebb öt évig tartó börtönbüntetésre és 50 ezer dolláros pénzbírságra számíthat.

Nem csoda, hogy a kis quokka ilyen bátor volt, és közel merészkedett a lányhoz, ugyanis ezek az állatok kifejezetten keresik az emberek közelségét.