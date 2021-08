A hírek szerint Griffith a Tennessee állambeli Nashville-ben halt meg, ám ennél bővebb információt nem hozták nyilvánosságra, így egyelőre a halál pontos okát sem tudjuk.

"Nancinek külön kívánsága volt, hogy miután meghal, egy héten belül ne adjunk ki hivatalos nyilatkozatot vagy sajtóközleményt" - mondta a képviselője.

Griffith egy texasi származású énekes volt, akinek népszerű felvételei között szerepel a Love at the Five and Dime, a Once in a Very Blue Moonés a Outbound Plane. Túlélte a pajzsmirigy- és mellrákot, amelyet a kilencvenes évek végén diagnosztizáltak nála - írja a CNN.