A polgári keresetet a J.C. monogrammal azonosított nő pénteken nyújtotta be a New York-i Felsőbb Bíróságra. A dokumentum szerint azt állítja, hogy 56 évvel ezelőtt Dylan a New York-i Chelsea szálloda apartmanjában hat héten át bántalmazta szexuálisan, ami számára a mai napig is tartó érzelmi és lelki sérüléseket okozott.

Dylan a kérdéses időben, 1965 áprilisában-májusában húszas éveinek közepén járt, ebben az évben jött ki Bringing It All Back Home című ötödik albuma. A kereset szerint a zenész státuszát kihasználva csábította el, bedrogozta és leitatta, majd számos alkalommal szexuálisan bántalmazta. A nő fizikai bántalmazásról is beszámolt a dokumentumban.

A felperes határozatlan összegű kártérítést követel. A keresetet a New York államban érvényes elévülés idő lejárta előtt nyújtották be, mivel egy 2019-es gyermekvédelmi törvény alapján lehetővé vált, hogy kiskorú ellen elkövetett bántalmazással kapcsolatos keresetet nyújthasson be valaki akkor is, ha a bűntény évtizedekkel korábban történt. Korábban az ilyen régi esetekben az elévülési idő miatt nem lehetett fellépni. A keresetek benyújtásának határideje augusztus 14-én járt le, a Dylan elleni dokumentumot egy nappal korábban adták be a bíróságra.

Az 56 éves állítás valótlan, és határozottan cáfolni fogjuk" - jelentette ki Dylan ügyvédje, Larry Jenkins a The Newsnak adott nyilatkozatában.

Dylan a Greenwich Village-i folkzenei világból indult az 1960-as évek elején, majd a rockkorszak egyik legelismertebb és legnagyobb hatású előadójává vált, olyan slágerekkel, mint a Blowin' in the Wind és a Like a Rolling Stone. Pályafutása során 39 lemeze jelent meg, világszerte több mint 125 millió lemezt adott el, több Grammy-díjat nyert, megkapta az Oscar-díjat és 2016-ban az irodalmi Nobel-díjat is.

2020-ban több mint 600 dalt tartalmazó, a becslések szerint 300 millió dollár (90 milliárd forint) értékű katalógusát eladta a Universal Music Publishing lemezkiadónak - írja az MTI.