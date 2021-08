Friss adatok alapján ma is emelkedett a koronavírusis betegek száma itthon. Hárman meghaltak, és újabb 109 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést.

Kiderült az is, hogy a delta variáns is lehet tünetmentes, ezért nagyon könnyen továbbadható. Lassan, de emelkedik a fertőzésszám, ugyanis egyre több - inkább oltatlan - fiatal betegszik meg. Egyelőre alacsonyak a számok, de nem biztos, hogy ez az ősszel így is marad, ugyanis az oltási hajlandóság stagnál.

Dr. Szlávik János a Mokkában nyilatkozott a témával kapcsolatban. Az interjút ide kattintva tudod megtekinteni.

Az infektológus azoknak ajánlja a harmadik oltást, akik immunhiánnyal vagy daganattal küzdenek. Orvosi konzultáció alapján lehet eldönteni, hogy a második oltás utáni az ötödik vagy hatodik hónapban ajánlatos-e a harmadik oltás. Európában elsőként hazánkban volt elérhető a harmadik oltás lehetősége. A Miniszterelnökség államtitkára, György István szerint az oltás gördülékenyen zajlik.

Úgy gondolja, hogy szigorításokkal le lehet lassítani és meg lehet fékezni a vírus terjedését. Az infektológus főorvos szerint esély van arra, hogy újra kötelező lesz a maszkhasználat. A szakértők szerint a negyedik hullám más lesz, mint az eddigiek.