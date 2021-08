Augusztus 20-án Budapesten este 9 órakor kezdődik a „Tűz és fények játéka" tűzijáték. A rakéták és a fényfestés mellett a drónok is szerepet kapnak, és sok rakparti épület kerül megvilágításra. Az előrejelzés alapján a 20-i hosszú hétvégén napsütéses és jellemzően száraz lesz az időjárás.

A szakemberek fél éve készülnek a csodás látványra. A héten kordonnal lezárták a rakpartot ést az Erzsébet- és a Szabadsághidat. Meghozták a biztonsági intézkedéseket, a tűzszerészek és a hajózási dolgozók kivételével senki nem mehet be a kikötőkbe.

Kotasz Gergő, pirotechnikus a Metropolnak elmondta, hogy minden termékük vízhatlan, repeszmentes, és tűzálló vetőcsövekből indul. A vizes VB-t is ők csinálták, és ott kitapasztalták, hogy akár a víz alól is elindulnak a rakétáik. Az égen 40 ezer pirotechnikai effekt lesz majd látható.

„200 kilométernyi kábellel kötjük össze ezeket és körülbelül 80 úszójárműről indulnak a tűzijátékok, valamint az Erzsébet-hídról és a Szabadság hídról. Hatalmas show lesz, Európa legnagyobb tűzijátéka: 4.5 kilométeren lesz feldíszítve az ég„ – nyilatkozta a pirotechnikus.

A szakember véleménye szerint tökéletes élményt nyújtanak majd azoknak is, akik a rakpartról gyönyörködnek a tűzijátékban és az agglomerációból is minden elemet jól lehet látni a magasabb pontokról. Azonban most is a Citadelláról, a Budai Várból vagy a Gellért-hegyről nézve lesz igazán lenyűgöző a látvány.