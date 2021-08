Molnár Gusztáv azt nem tagadta, hogy egykor gondjai voltak az alkohollal, és egykori párja, Ildikó akkor válaszút elé állította. "Elzavart otthonról, hónapokon át egyedül éltem egy kis garzonban. A legsötétebb percben zokogva térdeltem elé, és mindenre megesküdtem, hogy leteszem a poharat, de ittam tovább. Magam sem tudom, miért, de visszafogadott, talán remélte a legjobbakat" - mondta akkor Gusztáv. Akkor még meg tudták oldani a problémákat, a mostani eset azonban a nyilvánosság elé került.

Egy újabb traumán kell átsegítenem a gyerekemet, miközben rengeteg hivatalos teendő is a nyakamba szakadt. Egyetlen dolgot szeretnék elérni, hogy a fiamat soha többé ne bánthassák sem lelkileg, sem fizikailag. Hogy soha többé ne kelljen olyan traumákat átélnie, mint amiket az utóbbi években elszenvedett. A problémák nem most kezdődtek, csak most kerültek nyilvánosságra" - mondta Ildikó a Story Magazinnak. Hozzátette, sokan hiszik, hogy a bosszú vezérli, de nem így van. Büntetőjogi felelősségének teljes tudatában tette a feljelentést is, személyi és tárgyi bizonyítékokkal.

Gyerekünk lelki bántalmazása huzamosabb ideje fennáll, amivel már korábban is a hatóságokhoz fordultam, azonban nem vettek komolyan, amíg valós fizikai bántalmazás nem történt. Az eddigi reménytelen küzdelmek után nem voltam hajlandó tovább elhallgatni és magánügyként kezelni egy egyértelműen bántalmazó ember tetteit. Az esetet a privát oldalamon osztottam meg az ismerőseimmel, bízva abban, hogy valaki segíteni tud. A családon belüli erőszak nem magánügy" – mondta Ildikó. Jelenleg sem ő, sem a gyerek nem tartja a kapcsolatot a színésszel; hogy a jövőben ez változni fog-e, az sok mindenen múlik: az eljárásban hozott döntéseken, a pszichológus véleményén és legfőképp magán a színészen.