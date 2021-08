Rusvai Miklós virológus szerint az iskolakezdés hatással lesz a negyedik hullám felfutására is.

Rusvai Miklós virológus a negyedik hullámról vallott, és elmondta, mikor várható a vírus felfutása.

"Úgy gondolom, októberben. A gyerekek eddig táboroztak, nyaraltak, most pedig hirtelen nagy közösségbe mennek, ahol könnyen terjeszthetik a vírust. Az esetszámok várhatóan az iskolakezdést követően 8-10 nappal növekednek majd ismét."

Rusvai arról is beszélt, miért lenne fontos a fiatalok beoltása:

"Két okból is. Az egyik, hogy a 12 év feletti gyerekek nagyobb eséllyel betegednek meg a koronavírus-fertőzéstől, mint a náluk fiatalabbak. Sajnos, hazánkban már három haláleset is volt a korosztályukban. Másrészt a társadalom érdeke is, hogy ne játsszanak szerepet a vírusterjesztésben, ne vigyék haza a suliból, ne kapják el tőlük a pedagógusok a fertőzést"

- tette hozzá a virológus, aki azt is elmondta, hogy egyelőre nem tartja indokoltnak, hogy a 12 évnél fiatalabbak is kapjanak védoltást.