Sokakhoz hasonlóan Zalatnay Sarolta is tart attól, hogy mi lesz, ha jön a negyedik hullám. A közönség és a koncertek tartják életben ugyanis; amikor ezt megvonták tőle, újra előjött a pánikbetegsége.

Az énekesnő 2019-ben még tökéletes érezte magát a bőrében, mentálisan és fizikailag is rendben volt, de ahogy jött a bezárás, ez megváltozott.

"Mint sokan mások, én is a négy fal közé szorultam a félelmeimmel. Nem is csodálom, hogy rám tört a pánikbetegségem! Fulladoztam, légszomjam volt, ráadásul hevesen vert a szívem, izzadtam, de olyan is előfordult, hogy kimaradtak percek, amiket azóta sem tudok visszaidézni. Milyen érdekes, hogy idén tavasszal, amint újra lehetett menni fellépni, egy csapásra magam mögött hagytam ezt a nyavalyát. Na de vajon meddig marad így? Ha jön a negyedik hullám, nekem végem" - mondta a Story Magazinnak Cini.

Természetesen ez az időszak nemcsak lelkileg viselte meg, hanem anyagilag is. "Félek, hogy az éneklésből én már nem fogok tudni annyit félretenni, hogy öregségemre - teszem hozzá, hogy már 73 éves vagyok - ne kelljen azon aggódnom, mit egyek. (...) Sokszor rágódom is azon, van-e jövőm. Épp ezért nagyon gondolkodom egy B terven, ami pedig a tévézés lenne. Minden vágyam egy sorozat az életemről" - mondta.

Azt is elárulta, hogy éhen halni nem fog, hiszen ketten kenyérkeresők a családban, plusz ő egy zsíroskenyéren is elél.