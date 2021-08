Augusztus végével elkezdődik a szarvasbőgés, ami akár november közepéig tarthat. Jobb, ha az autósok odafigyelnek az utakon, különösen az erdős területeken. A hím szarvasok ebben az időszakban agresszívebbek, és sokkal nagyobb eséllyel szaladnak ki az úttestre - figyelmeztet a köpönyeg.Aktivitásuk késő délutántól kora délelőttig tetőzik, de szinte bármikor előbukkanhatnak. Ahhoz, hogy az állatokat, és saját testi épségünk is megóvhassuk, szürkületkor érdemes kicsit lassabban közlekedni, és komolyan venni a szarvasveszélyre figyelmeztető táblákat.

Egy szarvassal való váratlan találkozás akár halálos kimenetelű is lehet, ugyanis igencsak megtermett állatokról van szó, ráadásul ha nagyobb sebességgel ütjük el, az autóról is lemondhatunk. Ha bekövetkezik a szerencsétlenség, és személyi sérülés nem történik, azonnal tárcsázzuk a 112-őt, és várjuk meg a szakemberek segítségét, ugyanis az állat az ijedtségtől haraphat, rúghat, agancsával pedig akaratlanul is súlyos sérüléseket okozhat. Figyeljünk tehát a szarvasokra, és közlekedjünk még körültekintőbben, mint egyébként!