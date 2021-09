Az 51 éves Peter Hartshorne-Jones súlyos depresszióban szenvedett, ami minden bizonnyal csak fokozódott a koronavírus miatt lezárásoktól. Az első karantén alatt attól rettegett, hogy elkapja a vírust, olyannyira, hogy be is zárkózott a hálószobájába. Az angliai férfi félelme csak fokozódott, amikor felesége elkezdett használt zsebkendőket széthagyni a házban - azt hitte, ő is elkapta a koronavírust. Végül annyira hatalmába kerítette a szorongás, hogy házuk hálószobájában agyonlőtte 41 éves feleségét.

A rendőrséget ő maga értesítette. "Sajnálom, nem tudom, mi ütött belém" - mondta a férfi a telefonba. Kiderült, hogy a férfinak volt fegyvertartási engedélye, mert rendre azt hazudta, nincs és nem is volt mentális betegsége. Jelenleg egy mentálhigiénés intézetben van, a következő tárgyalását októberben tartják, mert a legutóbbin nem tudott megjelenni állapota miatt - írja a Daily Mail.