A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész nehéz éveket tudhat maga mögött, ráadásul májusban imádott anyukáját is elveszítette. Oszter Sándornak rengeteg terve van még, és a Blikknek arról is beszélt, mi élete legnagyobb vágya.

„Volt ez a hosszú évekig tartó bírósági ügy, amelyben meghurcoltak, a végén persze kiderült, hogy ártatlan vagyok. Az biztos, hogy az a megaláztatás elvett az életemből néhány évet, de ahogy akkor is mondtam, nem hagyom magam megtörni. Rengeteg tervem van, most is rohanok a színpadra, mert a születésnapomon játszom, ott lesz az igazi ünneplés" – árulta el a lapnak Oszter, aki még legalább tíz évig szeretne a színpadon játszani. A színész az egész nyarat a feleségével, Donatellával töltötte a Balatonon, ahol annyira jól érezték magukat, hogy szinte újra egymásba szerettek.