Péter életében először állt közönség előtt, produkciójától pedig mindenki szeme elkerekedett. Majka korábban azt mondta, volt olyan része az előadásának, amikor megijedt és most az is kiderült, miért. A férfi a színpadon vetkőzni kezdett, és már-már attól tartottak, teljesen pucér lesz, de szerencsére nem így történt, Péter a ruhája alatt egy másik estélyit viselt.

A férfi124 darabos Barbie-gyűjteménnyel rendelkezik, amelynek hatalmas az összértéke. A babák jelentenek számára inspirációt. Péter kis korában divattervező szeretett volna lenni, szeret női ruhákba öltözni és női dalokat énekelni, így a versenyre is egy igazán ikonikus előadótól választott dalt: Jennifer Hudsontól a One night only című számot adta elő, azonban nem jutott tovább.