Michael Schumacher 2013-ban szenvedett síbalesetet, a családja azóta csak nagyon ritkán nyilatkozik a világbajnokról. Most barátja, Jean Todt beszélt a pilótáról.

Michael Schumacher 2013-ban szenvedett síabelsetet, ami után a családja telejsen bezárkózott. Habár a rajongók nagyon aggódtak és aggódnak ma is, a legendás pilóta állapotáról szinte soha nem nyilatkoznak. Elvétve fordul elő, hogy egy-egy barát elárul néhány részletet Schumacherről, most épp Jean Todt nyilatkozott.

"Sok időt töltöttünk együtt a feleségével, Corinnával, amióta Michael 2013. december 29-én balesetet szenvedett. Nagyszerű nő, nagyszerűen vezeti a családot is. Erre nem lehetett felkészülni, de kiválóan viseli a terheket azóta is. Bízom benne és ő bízik bennem. Az orvosok munkája és Corinna odaadása is kellett, hogy Michael túlélje a katasztrófát" - idézi a sportvezetőt a Blid nyomán a Blikk.

Michael Schumacher állapotát a legnagyobb titokban tartja a család, de életéről hamarosan láthatunk egy dokumentumfilmet a Netflixen, amely nemcsak a szakmai sikereibe enged betekintést, de a magánéletébe is.