A kis Madeleine McCann 14 éve tűnt el. Azóta, bár többen is látni vélték, mégsem történt a nyomozásban előrelépés.

A rendőrség fő gyanúsítottja Christian Brückner volt, aki barátnőjével épp Portugáliában élt, amikor 14 évvel ezelőtt a kis Maddie eltűnt. A férfi éppen börtönben van, nemi erőszakért és szexuális bűncselekmények elkövetéséért ítélték el. Bár a vádlott mindent tagadott, most volt barátnője is megszólalt az ügy kapcsán - írja a The Sun.

Nuray Oezgen elmondta, hogy többször is aludt Christian Brückner Volkswagen T3 lakókocsijában, melyet a férfi az otthonának nevezett. Az 52 éves nő úgy véli, hogy ez a jármű ugyanaz, mint amiről egy fotót közzétettek a Madeleine eltűnését vizsgáló rendőrök. Kapcsolatuk azért romlott meg, mert a férfi elkezdett egészségtelen megszállottságot mutatni az iskolás lányokkal iránt. Az utolsó csepp az volt a pohárban, mikor Nuray rájött, hogy barátja szexuális kapcsolatban áll egy helyi tinivel.