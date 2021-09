Jelenléti oktatással indult el a tanév, ez azonban nem jelenti azt, hogy nincsenek korlátozások. Egyes kollégiumokba például csak oltási igazolással rendelkezők költözhetnek, de ebben a kérdésben nincs egységesség az egyetemek között. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium azt a tanácsot adta, hogy egészséges, tünetmentes diákokat fogadjanak az egyetemi kollégiumok, valamint lehetőleg azokat, akik a koronavírus elleni védettségüket igazolni tudják. Ez ajánlás, a döntés a felsőoktatási intézmények kezében van, de megadták a lehetőséget arra, hogy a felsőoktatási intézmények védettségi igazolványhoz kössék a kollégiumi lakhatást.

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának sajtófőnöke, Budai Marcell a Sipirt FM-nek beszélt a helyzetről. "Valószínűleg egyes egyetemek kollégiumaiba csak oltási igazolvánnyal lehet beköltözni, de olyan is lehet, hogy nem foglalkoznak vele, de plusz pontot jelenthet a jelentkezésnél, ha valaki mindkét oltását megkapta. Az idei tanévben a járvány miatt szigorú intézkedéseket nem vezetnek be, mivel az átoltottsági arány magas, de egy egy korábbi szabályozás még megmaradt. Az egyik ilyen az, hogy a kollégiumok 5 százalékát el kell különíteni covid szobáknak, ahova a panasz jeleit mutató hallgatókat helyezik el, de valószínűleg ezt a korlátozást is fel fogják oldani" - idézi a Bors az elhangzottakat.

A Semmelweis Egyetem és az egri székhelyű Eszterházy Károly Katolikus Egyetem úgy döntött, hogy /a kollégiumaikat csak a beoltottak foglalhatják el.

Az Óbudai Egyetemen nem kötelező a védettségi igazolvány a kollégiumi beköltözéshez, csak ajánlott. A győri Széchenyi István Egyetem kollégiumaiban sem kötelező az oltási igazolást felmutatni, de éjszakai vendéget nem fogadhatnak. Az ELTE-n sem kötelező az oltás, de a maszkviselés egyes helyeken igen: például a tantermekben, a folyosókon és az ügyfélfogadási helyiségekben.

A negyedik hullámmal járó lehetséges korlátozásokról beszélt Merkely Béla: őket érinti majd