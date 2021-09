"Igazából ezt a játékot magam miatt játszottam, de most eljött az az idő, hogy lássam, mire is számítok és mit is várok el magamtól. Úgy érzem, jobban értékelem azt, ami otthon vár engem, ami otthon van. A legnagyobb veszteség, hogy itt kell hagynom a barátaimat, akiket megismertem és akik közel állnak hozzám, de alig várom, hogy a szeretteimmel legyek" - mondta Bíborka, akit a játék Facebook-oldalán sokan támadnak viselkedése miatt.