A beoltottak száma 5 825 831, közülük 5 530 279 fő már a második oltását is megkapta, 438 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. 246 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 814 064 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 beteg, így az elhunytak száma 30 077 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 778 401 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 5 586 főre emelkedett. 208 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 26-an vannak lélegeztetőgépen. A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten.

A betegség súlyos lefolyása ellen továbbra is a védőoltás jelenti a legerősebb védelmet. A beoltottak kevesebb mint 1%-a betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb. A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, annak sem késő. A regisztrációs honlap és az internetes időpontfoglaló is folyamatosan nyitva van.