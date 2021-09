Mi is hírt adtunk a 16 éves gimnazistáról, aki öngyilkos lett Vaján. Most megszólalt az a férfi, aki a keresést segítette.

Az egész ország arról a vajai gimnazistáról beszélt, aki nagy valószínűséggel azért lett öngyilkos, mert társai piszkálták. A helyiek egy emberként szerették a 16 éves Tisza Gábort, akit egy nagyon csendes, rendes fiúnak tartottak. A gimnazista úgy döntött, nem küzd tovább az emberek bántásai ellen, és véget vet életének.

A fiú édesanyja után egy, a keresésben részt vevő ember is megszólalt:

„Igen, sajnos a Vaján eltűnt 16 éves Tisza Gábort megtalálták holtan. Elsőként siettem a család segítségére, és hiába próbáltam megtenni mindent, sajnos, elkéstünk. 8 év után most először nincs erőm kitenni a fekete posztot, eltűntkereső vagyok, de ember is egyben; a történtek engem is megviselnek. Gábor halála nem lesz értelmetlen, életeket fog megmenteni, mert ez a fiú megérdemli, hogy hőssé váljon„

- olvasható az Eltűnt Személyek Keresése Facebook-oldalán.