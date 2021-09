A népszerű színészt legtöbben a Bazi nagy görög lagzi menyasszonyának apjaként ismerték meg a nézők, pedig több ikonikus filmben is szerepelt. Michael Constantine szülővárosában, a pennsylvaniai Readingben halt meg augusztus 31-én, a hírt azonban csak nemrég erősítette meg az ügynöke - számolt be róla a The New York Times.

"Barátom, Michael Constantine, a mi édes pátriárkánk a Portokalos családból a mennybe került. Michael a forgatások során a legkedvesebb ember volt, nagyon hálás vagyok a szeretetért, amit kaptam tőle. Mindenkire volt ideje, és amikor vele voltál, éreztette, hogy te vagy az egyetlen személy a szobában, akire figyel. Örökké velünk lesz a szívünkben"- írta közösségi oldalán Rita Wilson, a Bazi nagy görög lagzi 2. egyik szereplője, aki egy fotót is mellékelt a színészről.