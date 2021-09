A beoltottak száma 5 843 502, közülük 5 549 383 fő már a második oltását is megkapta, 525 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. 246 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 815 851 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 4 beteg, így az elhunytak száma 30 102 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 779 114 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 6 635 főre emelkedett. 300 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 43-an vannak lélegeztetőgépen. A koronavírus ellen az egyetlen hatékony megoldás az oltás. A legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérik őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed. Az oltás azonban működik, minden más védekezési módszernél hatékonyabb. A beoltottak kevesebb mint 1%-a betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.



A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni: www.eeszt.gov.hu