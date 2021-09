Ahogy arról a Life.hu is beszámolt, a kiskörei vízerőműben robbanás történt. A balesetben négyen sérültek meg, a legsúlyosabban Lovász Sándor, aki megbízott telepvezetőként dolgozott a csarnokban, őt súlyos égési sérülésekkel szállították a debreceni bőrklinikára. Egyelőre nem tudni biztosan, mi okozta a detonációt.

"Úgy tudom, a szakemberek egyelőre csak találgatják a detonáció okát, a rendőrök még hajnalban is a munkásokat hallgatták ki" - mondta a Blikknek egy áruszállító férfi, aki a furgonjával vitte az erőműhöz a mentőhelikopter személyzetét.

Egy, az erőműben tartózkodott férfi szerint nem gázrobbanás történt. Ez nem gázrobbanás volt, abban a csarnokban senki nem dohányzott és nem is flexelt. Az én feladatom az energia elosztása volt. Délután fél háromkor végeztünk a munkával, amikor irgalmatlan nagy robbanás történt. Az volt a szerencsém, hogy épp egy szekrény mögött álltunk, ami felfogta a lökéshullám egy részét. Engem is az egri kórházba szállítottak, mert az oldalam nagyon sajgott, de kiderült, hogy zúzódással megúsztam. Szegény Sanyi bácsiék már rosszabbul jártak. Én hoztam ki őket egy társammal a csarnokból. Hiába voltam ott, még előttem is rejtély, mi okozta a robbanást. De az biztos, hogy Sanyi bácsi nagyon jó szakember, nem ez volt az első turbinakarbantartási munkája, amit elvégzett" - mondta Gábor.