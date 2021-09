Kihelyezett tárgyalással folytatódott VV Fanni meggyilkolásának ügye. Bejárták azokat a helyszíneket, ahol a vádlott is járt. Siófok, Sóstó, Enying és Szalkszentmárton voltak a megállók, utóbbi helyen szabadulhatott meg a vádlott VV Fanni testétől, az FBI vizsgálatai legalábbis ezt mutatják, de egy helyi horgász információi is ezt támasztják alá.

B. László azonban még azt is tagadja, hogy ott járt volna, noha korábban ezt beismerte. Most azonban azt állította, csak azért vallott mást, mert valójában nem emlékszik pontosan, merre is járt és miért. Csak azt tudja, hogy a volt barátnőjével veszekedett, és céltalanul autózott.

A Novozánszki család ügyvédje szerint azonban erre az útvonalra nincs más logikus magyarázat, mint az, hogy így próbált megszabadulni a testtől. "Most, hogy végig jártuk a teljes útvonalat, amit a cselekmény napján és másnap, vagyis hétfő estétől keddig megtett, végre el tudjuk képzelni, hogy mit tennénk akkor, ha van egy holttest a kocsinkban, amit el kellene úgy tüntetni, ahogy eltűnt. Még a gátra is kimentünk, ahol nyilvánvalóan alkalmas helyet keresett a testtől való megszabadulásra. Mi más indokolja azt, hogy ezt az utat járta be?" - tette fel a kérdést az ügyvéd.