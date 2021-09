A 22 éves Gabby Petito vőlegényével indult el álmai utazására: egy átalakított furgonnal járták be hónapokon át amerikai nemzeti parkjait. Váratlanul azonban a vőlegénye idő előtt hazatért, de nélküle. Nem volt hajlandó egy szót sem szólni arról, a lány hova tűnt, majd neki is nyoma veszett. A lány holttestét azóta megtalálták.

Gabby Petito minden álma az volt, hogy egy furgonnal járja körbe Amerika legszebb nemzeti parkjait, ezért indultak útnak július másodikán vőlegényével, Brian Laundrie-val. Az utazás legszebb pillanatait a 22 éves lány Instagram-oldalán közölte, valamint egy Youtube-videót is csináltak arról, milyen fantasztikus kalandokban volt részük. Gabby édesanyja és mostohaapja azt nyilatkozták, folyamatosan tartották a kapcsolatot lányukkal és úgy tűnt, nagyon boldog.

A család azonban aggódni kezdett, amikor már több mint egy hete nem hallottak lányuk felől. Utoljára augusztus 25-én beszéltek, és 30-án kaptak tőle egy SMS-t, bár Petito édesanyja biztos abban, hogy ezt már nem a lánya, hanem annak vőlegénye küldte - írja a Daily Mail.

Brian Laundrie váratlanul hazatért szeptember elsején a lány nélkül, a rendőrség azonban hiába akarta kikérdezni, nem válaszolt, majd ő is eltűnt. Ügyvédje azonban nyilatkozott: azt mondta, a férfi az ő tanácsára nem beszélt a lányról.

Azóta már az is kiderült, hogy az álomnyaralásuk nem volt olyan felhőtlen, mint ahogy az a közösségi oldalaikra feltöltött fotóikból látszik. A rendőrség is megállította őket utazásuk során egy bejelentés nyomán, a lány megállíthatatlanul zokogott. Egész nap veszekedtek, a lány pedig fel is pofozta vőlegényét, és az autóban is megütötte. Állítólag komoly szorongástól szenvedett, de nem emeltek ellene vádat, mert a pár egyik tagja sem szerette volna.

A lány holttestét végül a Grand Teton nemzeti park keleti részén találták meg, a halál okát egyelőre nem közölték. A vőlegénye továbbra sincs meg, családja szerint a Carlton természetvédelmi területre indult kirándulni, ott veszett nyoma. A lány családjának ügyvédje szerint azonban a férfi bujkál.